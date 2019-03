Al Policlinico di Bari il buon Ciccillo continua ad operare indisturbato e con precisione chirurgica. Per i pochi che ancora non lo sanno, Ciccillo non è un luminare di fama mondiale, bensì una guardia giurata della Sicurcenter che fa entrare chiunque vuole, in barba a disposizioni e regolamenti.

Le foto sono state scattate negli ultimi giorni, la Lancia Ypsilon immortalata è stata fatta parcheggiare in un’area riservata agli automezzi aziendali. Sulla macchina non sono visibili contrassegni di alcun tipo, come invece dovrebbe essere nel caso si trattasse di un’auto di servizio. Dovrebbe quindi trattarsi del veicolo privato di qualcuno, che lì non ci potrebbe proprio stare. Ma quando ti manda Ciccillo, il problema evidentemente non si pone.

