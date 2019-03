Non è tardata ad arrivare la risposta da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, sul caso degli alberelli spariti in via Arcidiacono Giovanni, secondo i commercianti presi da alcuni operai della Multiservizi.

“Si tratta di 4 vasi danneggiati alla base a causa della crescita delle piante ed allargamento radici – spiega l’Assessore -. Li stiamo sostituendo con fioriere bianche in calcestruzzo, esteticamente più belle, più resistenti e decisamente più stabili al ribaltamento”.

“La Multiservizi – conclude Galasso – sta provvedendo in questi giorni a travasare le stesse piante che c’erano facendo anche trattamento di potatura. Le reinstalleremo tra martedì e mercoledì della prossima settimana. Stiamo anche valutando, se ci sono gli spazi e in base alla disponibilità di fioriere, di metterne forse 1 o 2 in più, ma potremo dirlo con certezza la settimana prossima”.