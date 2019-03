Autista bagnata, autista fortunata. Adattamento del proverbio matrimoniale sulla vettura 7055 dell’Amtab, a pezzi nonostante ciò che si vuole far credere.

Piove sulla conducente donna della navetta C e allora tutti i passeggeri vengono fatti salire su un altro mezzo. Unica nota positiva della vicenda, la mancanza di attesa per l’arrivo del mezzo sostitutivo.

Piove sul bagnato, a voler restare in tema di proverbi e luoghi comuni. Sull’autobus della linea 50, quello che fa servizio dal Porto, stamattina i sedili erano pieni d’acqua.

Non c’è che dire, l’Amtab continua a fare acqua da tutte le parti, ma non lo dite troppo in giro perché potrebbero etichettarvi come uccelli del malaugurio, gufi o iettatori. E se pensate che le vetture nuove siano escluse da guasti improvvisi, dovere ricredervi. Oggi, la vettura Amtab 3212 si è piantata in via Piccinni. Prossima fermata via De Blasio.

1 di 3