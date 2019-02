Non bisogna tirare le orecchie a Ilenia Cafagno perché è stata eliminata da Sanremo Young: è una competizione e la sconfitta fa parte del gioco. Piuttosto bisogna rimproverarla perché nelle interviste rilasciate alle varie testate giornalistiche, ha dimenticato di ricordare le sue origini di Bari.

“Ho 15 anni, il mio sogno è diventare cantante – spiega Ilenia al quotidiano Secolo XIX però anche diventare una grande musicista non mi dispiacerebbe affatto. Partecipare a Sanremo Young per me è una grande emozione, dover cantare sul palco dell’Ariston è fantastico. Darò il massimo di me. Vengo da Latte, frazione di Ventimiglia, sono molto contenta di essere una partecipante della Liguria”.

Ed è proprio quell’essere partecipante della Liguria che ha fatto dispiacere lo zio, il fratello del padre, Francesco Cafagno che noi conosciamo come il Babbo Natale che nella sua ferramenta di Via Salandra raccoglie giocattoli da portare ai bambini del Policlinico e dell’Ospedaletto il giorno di Natale.

Allegoria a parte, Ilenia ha partecipato all’edizione 2019 di Sanremo Young condotta dalla Clerici insieme all’ospite d’onore John Travolta, venendo battuta da Beatrice Zoco per un solo punto assegnato dalla giuria. Entrambi avevano cantato la canzone di Laura Pausini “tra te ed il mare”.

Ilenia vive a Latte, una frazione di Ventimiglia, anche se ha la residenza a Menton in Francia ed ha anche partecipato a ‘The Voice Kids’, trasmissione di Tf1, la rete televisiva principale francese. Il padre Vittorio, barese puro, è stato proclamato “chevalier de Provence” per il lavoro, come ebanista che svolge per persone importanti come il principe Ranieri di Monaco.

Purtroppo è questa una delle tante storie di gente che per lavorare ed avere successo, è stata costretta ad andarsene dall’amata terra natale. È un ulteriore peccato, ma assolutamente poco condannabile, sapere che Ilenia si sente una cittadina ligure. Speriamo che le prossime vacanze con la famiglia qui al Sud, serviranno a farle risvegliare l’animo pugliese che è il lei.