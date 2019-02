Al contrario di quanto succede nel Policlinico, tolleranza zero per il parcheggio nell’Istituto Tumori di Bari. La comunicazione porta la firma del direttore amministrativo Massimo Mancini. Chiunque, sia i dirigenti che i dipendenti, dovranno esporre in maniera ben visibile il talloncino rilasciato dall’IRCCS.

La nota è arrivata per colpa di chi ha usufruito del parcheggio dell’ospedale come fosse un garage privato. “Si rammenta – scrive il direttore – che non può introdursi all’interno più di un’autovettura per titolare perché il parcheggio di questo istituto non è una rimessa privata”. Inoltre Mancini spiega che: “Chiunque non rispetti queste regole avrà il ritiro immediato del pass”.