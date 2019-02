Dal freddo deposito al caldo dell’appartamento. Finalmente Donato è riuscito a far affezionare la moglie al barboncino Yuri. La denuncia dei residenti che sentivano i lamenti del cane chiuso nell’ex pizzeria di via Adige 49, ci hanno spinto a vederci chiaro, più che altro in apprensione per le sorti dell’amico a quattro zampe.

La reazione di Donato nel vedere la nostra troupe vicino al suo deposito ci lasciò perplessi, ma dopo averci spiegato il motivo di tale stallo e dopo aver appreso che Yuri sta bene, pensavamo che la storia si fosse conclusa.

Invece no. Abbiamo incontrato la coppia a spasso con Yuri. Ciò significa che la donna non ha più paura e la convivenza col barboncino gli ha permesso di affezionarsi tanto da farlo dormire vicino al suo letto. Finalmente c’è stato il lieto fine e possiamo metterci una pietra sopra.