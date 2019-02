Ryanair ha annunciato la sua programmazione invernale 2019-2020 per Bari e Brindisi con 40 rotte in 15 paesi, tra cui Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Portogallo e Spagna. Da Bari ci saranno 5 nuove rotte per Bordeaux, Budapest, Cracovia, Praga e Milano Malpensa. Mentre da Brindisi 3 nuove rotte per Berlino Tegel, Parigi Beauvais e Milano Malpensa.

“L’ampliamento di otto nuove rotte su base annuale, operate sia da Bari sia da Brindisi, da parte di Ryanair che collegheranno Francia, Germania e i mercati emergenti dell’Est Europa, segna un ulteriore tassello nello sviluppo della nostra società – dichiara il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – seguendo le linee tracciate dal piano strategico 2019/2028 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia, piano che a breve verrà presentato a tutta la comunità servita ed interessata alla crescita di tutta l’area sud est del nostro Paese”.

“Per festeggiare le nuove rotte – dice Chiara Ravara di Ryanair -, stiamo rilasciando biglietti a tariffe scontate a partire da soli 19,99 euro: saranno disponibili per la prenotazione fino alla mezzanotte del primo marzo”.