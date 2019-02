La vicenda non è del tutto chiara. Neppure i gestori del Jubilee Club di Corato, saprebbero perché sabato scorso Carabinieri e Vigili del Fuoco abbiano fatto saltare la serata. In attesa di conoscere ufficialmente le motivazioni dell’incursione, la storica discoteca resta chiusa.

Qualche voce gira e sembra che tra le cause ci sia il mancato rinnovo del certificato di prevenzione incendi, ma anche la presenza di personale a nero tra le fila della società esterna al locale che organizzava l’evento al Jubilee.

Sta di Fatto che Vigili del Fuoco e Carabinieri del Nas hanno spento la musica e la serata è saltata. Non si sa ancora quante altre ne salteranno, sicuramente fino a quando non avverrà la notifica del verbale di accertamento. Si tratta tuttavia di indiscrezioni non confermate.

Ad onor del vero, proprio in tema di sicurezza, il Jubilee si è sempre contraddistinto per la presenza di una quantità adeguata di uscite, a differenza di molti locali o addirittura capannoni in provincia dove nei prossimi giorni sono stati organizzati eventi in modo superficiale e pericoloso. Ma questo è un altro discorso e ne parleremo in seguito più dettagliatamente.