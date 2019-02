Arriva a Bari “Il muro della solidarietà”, un’iniziativa voluta dall’associazione di volontariato InConTra nata per aiutare i clochard e indigenti della città fornendo abiti, coperte e vestiti.

In varie città d’Italia e in capitali come Stoccolma e Therano, l’iniziativa consisterà nell’allestimento di un presidio fisso e permanente in piazza Balenzano a Bari, lateralmente al locale in cui ogni sera viene servita la cena per senza fissa dimora. Saranno montati dei pannelli dipinti da una writer che ha messo a disposizione del progetto la sua competenza grafico-artistica.

Da questa mattina inizieranno i lavori di pitturazione e predisposizione dei pannelli che verranno sistemati in una arcata di piazzetta Balenzano, mentre lunedì 11 febbraio alle ore 17.00 ci sarà l’inaugurazione de “Il muro della solidarietà”, aperta a chiunque volesse prendervi parte.