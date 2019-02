Diffidente, ma affamata, la volpe che si nasconde a parco 2 Giugno non resiste agli hot dog di Giuseppe Vincotto, della Brassery by Tommy.

Ogni sera Okinawa, così è stata ribattezzata la volpe, si materializza e fa incetta di salsicciotti. Il livello di fiducia aumenta, seppure la volpe si guarda attorno, pronta a scomparire nelle aiuole.

Non è certo l’alimentazione giusta per la volpe e nemmeno il parco sarebbe il suo habitat naturale per via delle umane frequentazioni. Qualcuno dovrebbe intervenire prima di un incidente o una indigestione da hot dog. Nel frattempo Giuseppe prova a guadagnare un boccone di fiducia quotidiana in più dalla sua amica Okinawa.