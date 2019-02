Ultimi pezzi ancora disponibili. Per chi ancora fosse interessato ad adottare uno degli 11 abeti abbandonati dal circo sul lungomare Vittorio Veneto, deve affrettarsi. Dopo il nostro appello ne sono rimasti solo 6.

Tra i nostri lettori, uno in particolare ha deciso di prendere due abeti e piantarli in alcuni vasi sul suo terrazzo nel quartiere Libertà. Non ci resta che augurare lunga vita ai simboli pagani affinché possano essere decorato per il prossimo Natale.

