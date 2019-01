Ieri sera Cosimo Damiano Zingaro ha fatto sognare tutti gli appassionati di calcio. Intimidito si è presentato davanti a Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano per far vedere il suo talento: conoscere a memoria tutte le partite della nazionale italiana dal 15 maggio 1910 fino al 4 giugno 2018. In totale sono 796 partite. Il suo talento gli è valso 4 sì.

Incuriositi dalla sua mente a spugna non potevamo non andare a Triggiano, paese in cui vive con la sua famiglia, per riuscire a fargli qualche domanda. Da chi ha segnato più gol a chi è il capitano più longevo, Cosimo ha risposto a tutto senza alcun tentennamento.