Neanche l’ultimo dell’anno le due reti principali della TV italiana seppelliscono le asce di guerra. Per l’occasione sono state scelte due città del sud Italia: Bari e Matera. La città dei sassi ha ospitato Amadeus e il cast di Rai 1 che ha doppiato la serata condotta da Federica Panicucci per Canale 5 da Bari.

Oltre 5 milioni di spettatori con il 35.1% di share per il presentatore dei Soliti Ignoti rispetto a soli 2.425.000 spettatori e 16.7% di share per la Vigilia di Capodanno della Panicucci. Su Canale 5 è andato in onda lo show Capodanno in musica. In diretta dal palco allestito in Piazza Libertà a Bari, tanti ospiti hanno intrattenuto il pubblico in attesa della mezzanotte.

Tra gli artisti che si sono esibiti ci sono leggende della musica italiana come Riccardo Fogli e Robi Facchinetti, Ron, Luca Carboni, Fabrizio Moro e Tiromancino ma anche nuove leve come Ermal Meta, Irama, Fabio Rovazzi ed Elodie.