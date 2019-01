Quarant’anni e sentirne tutto il peso. Michele Proscia vive a Binetto in una casa popolare con la moglie e due figlie, la più grande va a scuola, l’altra frequenta ancora l’asilo. La situazione familiare è pesante, sua moglie non lavora e lui si arrangia come può col treruote, che ha più meno la sua stessa età. Ha fatto un mucchio di lavori, ma è a spasso ormai da troppo tempo: “Sono 5 anni che non ho una giornata di lavoro, non accendiamo più neanche il riscaldamento perché le bollette da pagare sono troppo salate e non ce la facciamo, abbiamo ancora quelle arretrate da saldare”.

Uomo di fatica, piegato dalla vita: “Non potrei fare lavori pesanti, il medico mi ha prescritto delle compresse che mi tolgono le forze, ma quando mi chiamano li faccio lo stesso, per portare qualche soldo a casa. Giardinaggio, svuotare cantine, portare elettrodomestici rotti ai centri di raccolta per lo smaltimento, anche se qualcuno cerca di approfittarne, convinto che il mio ricavo stia dalla rivendita del ferro o cose del genere. Io non guadagno da lì, scarico tutto al centro di raccolta, firmo e senza prendere niente vado via, perché è così che funziona”.

Lavoretti saltuari, occasionali, le telefonate non arrivano certo tutti i giorni. In passato è stato mandato da un’agenzia interinale alla Getrag, per un certo periodo con altre persone si è occupato di raccolta differenziata per una ditta: “In teoria eravamo tirocinanti – racconta – in realtà eravamo impiegati come lavoratori a tutti gli effetti e abbiamo fatto vertenza. L’avvocato che se nesta occupando ha fatto un po’ conti, avanzo ancora 17mila euro”.

Per conto del Comune di Binetto si è occupato della manutenzione di giardini e viali, verde pubblico, poi le cose sono cambiate: “Da dopo le votazioni non sono più stato chiamato; la vecchia amministrazione mi voleva bene, il volantino pubblicitario me l’ha preparato l’ex sindaco”. Michele si può contattare chiamando il 331 413 40 66 oppure via whatsapp al 347 174 15 75.