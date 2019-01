Sono gemelli ma di due anni diversi. L’incredibile parto avvenuto al Policlinico Gemelli di Roma di due fratellini baresi rimarrà nella storia. Andrea è nato alle 23.59 del 31 dicembre 2018, mentre Fabio alle 00.01 del primo gennaio 2019.

Una gravidanza difficile, per questo motivo i genitori Rita, di 28 anni, e Antonio, 30 anni, hanno deciso di affidarsi agli specialisti dell’ospedale romano. Per fortuna i piccoli stanno bene e per tutta la vita avranno la stranezza di festeggiare i compleanni in giornate diverse.

Fiocco azzurro anche all’ospedale Di Venere. Il primo bambino venuto alla luce nella città è stato Christian, di Altamura nato alle 03.14. La seconda invece è la barese Floriana nata alle 4.28. La terza nascita dell’anno è avvenuta all’ospedale San Paolo dove è stata messa al mondo una femminuccia.