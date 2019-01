Indovina che via è quella in foto e vinci subito una torcia elettrica portatile. È il nuovo gioco a premi del Quotidiano Italiano. L’obiettivo è quello di premiare i lettori costretti per lunghi periodi a fare a meno dell’illuminazione pubblica.

Ci spostiamo dal quartiere Libertà a Carrassi, dove da almeno una settimana tratti di via Pasubio, via Campione e poi via Dodaro e via Mastrandrea sono al buio. A nulla sono servite neppure le segnalazioni fatte alla Polizia Locale.