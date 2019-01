Pini secolari malandati e pericolosi in caso di forti raffiche di vento. Dopo la nostra segnalazione sulla condizione dei sempreverdi di corso Alcide de Gasperi, questa mattina il Comune ha accolto la nostra denuncia e ha mandato sul posto alcuni giardinieri.

La potatura degli alberi ha così messo in sicurezza una delle vie principali di Bari che collega la periferia al centro. Un’operazione che in realtà dovrebbe essere fatta in molti punti della città per evitare che accada ciò che è successo qualche settimana fa sul lungomare.