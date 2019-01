Sanremo? Balle. Il nuovo film? In Kenya. Parole e musica di Luca Medici, in arte Checco Zalone, che in un’intervista a ‘I Lunatici’, la trasmissione notturna di Radio 2 ha smentito le voci di corridoio che lo davano come super ospite alla kermesse musicale.

“Non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo” ha ammesso il comico durante l’intervista lasciandosi scappare qualche indiscrezione sul nuovo film Zalone ha infatti: “Sto per partire per il Kenya – ha detto Zalone – girerò lì il mio prossimo film che sarà molto impegnativo”.