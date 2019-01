Le parole del sindaco Antonio Decaro sulla Cassa Prestanza finiscono in Procura. Il consigliere comunale Giuseppe Carrieri e l’onorevole Francesco Paolo Sisto hanno infatti preparato un esposto che presenteranno domani mattina davanti l’ingresso del Tribunale Civile di Bari.

Nel mirino dei due avvocati le affermazioni pubbliche, definite “gravi”, del primo cittadino che in un incontro pubblico con gli ex dipendenti comunali aveva invitato gli stessi a fare ricorso tanto il Comune avrebbe messo “un avvocato scemo” per perdere la causa. Ma non solo: sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbe anche la strumentalizzazione dei procedimenti giudiziari per tentare di risolvere la spinosa questione della Cassa Prestanza.