“Hanno rubato la macchina di un ragazzo, una 500L, e sono entrati in retromarcia dentro una delle mie agenzie di scommesse, distruggendo tutto il locale”. Andrea De Marzo è una della tante vittime colpite dalla famigerata banda della Bmw scura che da mesi tiene in scacco le Forze dell’Ordine nel Barese. Si parla di oltre 500 assalti. Di recente una donna che li ha incrociati mentre fuggivano è finita fuori strada con l’auto.

Nella sola Rutigliano il povero De Marzo ne ha subiti 3, oltre uno andato a vuoto, più uno a Capurso e ben 6 a Casamassima. Unito all’attività di noleggio delle slot, il danno è nell’ordine dei 150mila euro: “Ormai è una vera emergenza sociale, di notte è un far west. I Carabinieri con le loro auto non possono fare niente, questi girano con Audi e Bmw 3mila di cilindrata, modificate”.

“Ho dormito sei mesi sul divano – ci ha detto – per non far svegliare la bambina quando suona il cellulare, collegato col sistema d’allarme. Una notte nel rispondere sono anche caduto e mi sono fratturato l’alluce. Per un periodo ho anche dormito in macchina davanti a uno dei locali”.

“La cosa strana è che quando i Carabinieri recuperano i cambiamonete rubati, li ritrovano sempre nello stesso posto posto. Siamo diventati il loro bancomat. Adesso si sta vedendo il disagio sociale per colpa di questi, ma noi operatori – ha sottolineato amaramente – lo stiamo vivendo da tre anni”.