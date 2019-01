Un appalto che pare “confezionato su misura” per favorire una determinata azienda. A sollevare il caso è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mario Conca, che ha preparato un esposto mettendo nel mirino il bando per il trasporto dei disabili gravi della Asl Bari.

I dubbi, secondo il pentastellato, riguarderebbero soprattutto i criteri capestro per selezionare il noleggiatore con conducente: il bando assegnerebbe ben 22 punti su 70 alla ditta che ha già i furgoni necessari per effettuare il trasporto, imponendo l’esclusione per chi deve acquistarne o immatricolare nuovi mezzi. Non solo: nel bando non è specificato il numero di pazienti e la frequenza dei trasporto.