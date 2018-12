Costano uno sproposito, 600 euro l’una come emerso con un mare di polemiche durante una puntata di Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti su La7, però illuminano la nuova sede della Regione Puglia come se fosse lo stadio San Nicola. La foto è stata scattata ieri pomeriggio, verso le 18, ed è davvero un bel vedere, almeno quello, visto quanto i cittadini pugliesi hanno sborsato per “averle”, consapevoli del fatto che si tratti solo di una misera consolazione.

Le prove tecniche di accensione, dunque, continuano incessantemente, perché al momento pare si tratti ancora di verifiche di funzionamento dell’impianto e, immaginiamo, anche dei corpi illuminanti, quelli su cui ha scherzato il presidente Michele Emiliano, nonostante i costi per la nuova sede istituzionale siano lievitati negli anni in maniera spropositata, tanto da portare la Procura ad aprire un’inchiesta.