È stata emanata l’ordinanza sindacale a tutela della sicurezza urbana, in vista della festa di Capodanno che si terrà in piazza Libertà, a Bari. Secondo quanto comunicato dal dispositivo, a partire dalle 13.00 del 31 dicembre fino alle 5.00 del 1° gennaio 2019, su corso Vittorio Emanuele, via Roberto da Bari – nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni, piazza Chiurlia e piazza Massari, sarà vietato somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro, lattine di alluminio e bottiglie di plastica con tappo.

Inoltre è vietato portare nella zona delimitata spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale). I trasgressori saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale. A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi.