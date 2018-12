Pian piano via Sparano sta prendendo forma. Se in piazza Umberto è stata posata l’ultima mattonella, nella strada dello shopping barese si procede con l’installazione delle telecamere e degli altoparlanti.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, ha reso noto che in totale sono state previste 45 telecamere. Oggi sono state montate le prime 20 e le restanti saranno sistemate in prossimità degli incroci. Tutte quante sin da subito saranno collegate con la sala operativa della Polizia Locale. Gli altoparlanti, 20 in totale, saranno in funzione già dalla prossima settimana.

Inoltre prendono forma anche le aiuole già esistenti. Con l’arrivo delle feste natalizie, saranno piantati gli arbusti e le essenze nelle aree verdi già completate.

