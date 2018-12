Telecamere di video sorveglianza per mettere un freno all’azione di vandali e ladri e combattere furti e rapina. Anche per il prossimo anno l’amministrazione comunale ha previsto lo stanziamento di 40 mila euro per garantire ai commercianti un contributo economico per l’acquisto e l’installazione delle telecamere a protezione della propria attività.

“Le attività dovranno essere collocate al pianoterra e avere accesso da pubblica via – si legge nella nota della Giunta – Sono esclusi dai contributi comunali gli esercizi di media e grande distribuzione, le attività di compravendita di oro, argento e altri metalli e oggetti preziosi usati, il commercio di armi, munizioni e articoli militari, i centri scommesse e le sale giochi e tutti gli esercenti che hanno già beneficiato dello stesso contributo”.

“Con questa delibera abbiamo messo un punto fermo sul percorso di sostegno alle attività commerciali anche per il 2019 – spiega l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Aiutare i commercianti a mettere in sicurezza la propria attività significa metterli nelle condizioni di lavorare meglio e di dotarsi di uno strumento che funge da deterrente nei confronti della criminalità e degli atti di vandalismo. Nelle prossime settimane avvieremo un percorso di ascolto nei confronti degli operatori che hanno già ricevuto il contributo, per verificare se le procedure sono efficaci, e delle associazioni di categoria per comprendere come e se migliorare il bando pubblico rispetto alle esigenze degli operatori del commercio. Gli impianti di videosorveglianza delle attività commerciali servono anche alla città per avere un presidio omogeneo sul territorio e assicurare le immagini registrate nel caso di indagini condotte dalle forze dell’ordine – conclude – a fronte di reati consumati nei luoghi pubblici”