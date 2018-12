In questi anni abbiamo raccontato centinaia di parcheggi selvaggi, costruendoci sopra una rubrica di successo: il minchia parching. Abbiamo ironizzato, ma in molti casi non c’è niente da ridere.

Ieri sera, tra le 23.15 e le 00.10 un’ambulanza del 118 è rimasta bloccata quasi un’ora in via Mauro Amoruso, all’altezza del civico 18. Dentro il vano sanitario c’era una paziente diretta all’ospedale in codice giallo.

Nonostante il tentativo di attirare l’attenzione dei residenti e l’intervento della Polozia Locale, non c’è stato verso di trovare i proprietari delle auto. All’autista non è rimasto altro da fare che armarsi di pazienza per riuscire a infilarsi millimetricamente nel pertugio.

Gli habitué della doppia fila o dei parcheggi strafottenti non si rendono conto dei danni che spesso provoca il loro comportamento.

