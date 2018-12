Colpi di pistola e fuochi d’artificio, l’unico modo che certa gente conosce per dimostrare che esiste e “comanda”. Buon Natale dal quartiere Libertà: via Principe Amedeo, via Libertà, via don Bosco, via Nicolai e via Brigata Bari su tutte.

Fin dal pomeriggio della Vigilia di Natale non sono mancati fragori di ogni intensità, frutto dei botti – non sempre legali – venduti in diversi angoli del quartiere nonostante l’ordinanza e i sequestri.

L’apoteosi è arrivata a cominciare dalle 22.30, con apoteosi a mezzanotte. Un metodo barbaro per festeggiare qualsiasi cosa: scarcerazioni, morti, compleanni, cresime, battesime, comunioni, ma anche la nascita di Gesù Bambino e a maggior ragione l’anno nuovo.

Per San Silvestro, infatti, sono attesi autentici bombardamenti, uno modo per celebrare il futuro, senza cambiare di una sola virgola usi e costumi barbari e pericolosi del passato, soprattutto quando si decide di scaricare in aria il caricatore di una pistola. Buon Natale a chi ce l’ha più grosso… il petardo.