Continuano senza sosta gli avvistamenti di cinghiali al quartiere San Paolo. L’ultimo risale alle 19.30 di oggi, in una delle strade più trafficate dagli ex animali selvatici. Le misure adottate finora per contenere i cinghiali si sono rivelate insufficienti.

“Abbiamo proposto da tempo gli abbattimenti selettivi, operati da appositi soggetti autorizzati dalle Regioni – spiega il consigliere comunale di Impegno civile per Bari, Giuseppe Carrieri -. Riteniamo sia necessario trovandoci davanti a una piccola emergenza ambientale. Tutto quello che è stato a parole, dichiarato dall’Amministrazione comunale, non ha evidentemente prodotto risultati positivi, sempre che le soluzioni annunciate siano davvero state poste in essere”.