Chi è l’avvocato più scemo di Bari? Se sei iscritto all’Ordine e sai di essere una mezza cartuccia non esitare, fatti avanti. Importante ente pubblico barese cerca questa nuova figura professionale per perdere alcune cause, avendo difficoltà a pelare diversamente una patata bollente.

Avete capito bene. Il massimo rappresentante di una istituzione pubblica, per uscire dalle sabbie mobili in cui si è ficcato insieme ad alcuni altri amministratori, in un incontro annuncia alla controparte una strada da percorrere.

Non sappiamo se il rappresentante istituzionale volesse intendere la possibilità di rivolgersi a un avvocato comunque valido, ma disposto a fare lo scemo in cambio della parcella. La domanda nasce spontanea: in un caso o nell’altro si tratta di una prassi consolidata o è stato un incredibile scivolone, di cui magari non si è reso conto? Lo scopriremo prossimamente sugli schermi baresi.