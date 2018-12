Non c’è pace per i residenti del San Paolo che ormai sono costretti a fare i conti giornalmente con la presenza dei cinghiali. L’ennesimo avvistamento in via Michele De Giesi ha alterato l’animo del consigliere comunale Giuseppe Carrieri.

“L’Amministrazione ha speso 15mila euro per affittare per 30 giorni le gabbie per la cattura degli animali selvatici – sottolinea il consigliere comunale Giuseppe Carrieri – ma questi sono i risultati”.

“Come sempre politiche inefficaci, sprechi e chiacchiere. Mancano pochi mesi e tra sterilizzazioni e abbattimenti selettivi – promette concludendo il consigliere – risolveremo noi il problema del San Paolo”