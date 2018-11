Dopo le ripetute denunce dei dipendenti del distretto che a Giovinazzo ospita poliambulatorio, guardia medica e postazione del 118 e dopo la nostra incursione per documentare la condizione in cui versa lo stabile, stamattina si è tenuta una riunione operativa della ASL di Bari. Oggetto all’ordine del giorno: stabilire le modalità di intervento sulla struttura.

Per il momento, al centro del mirino è l’area deputata alla postazione del 118, ma le operazioni di messa in sicurezza dovrebbero essere estese all’intero stabile. Pare che la pericolosa rampa utilizzata dall’Ambulanza resterà fuori uso. I mezzi di soccorso, nell’attesa che i lavori siano compiuti, saranno dunque costretti a compiere il giro dell’edificio. La rampa non è tuttavia l’unico punto debole della postazione, anche la presa della corrente che rifornisce l’ambulanza sotto qualsiasi intemperie, dovrebbe essere messa in sicurezza.

I provvedimenti presi in carico dall’Asl per cancellare la condizione di disagio in cui vivono dipendenti e utenti, non possono che rallegrarci, augurandoci che opportuni interventi siano estesi, come manifestato, anche all’intera struttura. Ricordiamo infatti che la scarsa salubrità degli spazi interni, con intonaco che cade a pezzi, muffa e umidità rende precario e inefficiente anche il Poliambulatorio di chirurgia.