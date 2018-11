Nei giorni di festa intere famiglie ne approfittano per recarsi nei centri commerciali per fare alcune commissioni che in settimana sono impossibili da compiere. Un’abitudine che non va a genio ai tantissimi dipendenti che da tempo non sanno che significa “il rosso sul calendario”.

In attesa che il Governo si decida sul da farsi, se chiudere i negozi nei giorni di festa o no, in tanti ipermercati c’è stato un vero e proprio assalto. Complice anche la pioggia che ha penalizzato i negozi in città, in migliaia si sono riversati nei centri commerciali, superando anche la capienza prevista.

Uno degli ipermercati che ha registrato una forte affluenza è stato l’Auchan di Casamassima. Oltre ai negozi superaffollati, nel parcheggio c’è stata l’anarchia: posti dei disabili occupati da normodotati, macchine lasciate al centro strada, auto parcheggiate in orizzontale bloccando gli altri mezzi regolarmente posizionati, macchine sui marciapiedi e su isole di traffico. Per punire i trasgressori è intervenuta la Polizia Locale.

Se da un lato i sindacati si lamentano di questa situazione, soprattutto in previsione delle feste natalizie, i consumatori vogliono che i negozi rimangano aperti anche nei giorni di festa vista la loro impossibilità nel andarci durante la settimana.

