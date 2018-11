Oggi alle ore 12 è scaduto il termine per presentare le offerte in risposta al bando pubblicato sul MEPA per l’ideazione e la realizzazione di un ricco programma di eventi e spettacoli, che spaziano dalla musica, al teatro e alle arti di strada, per animare le principali strade e piazze cittadine durante le prossime festività natalizie. L’appalto, del valore complessivo di € 128.643,74, è suddiviso in tre lotti di gara:

1. servizio di ideazione, organizzazione e gestione integrata del programma unico di eventi e spettacoli: € 70.000;

2. fornitura delle casette dei Mercatini natalizi e della Casa di “Bari Social Christmas” € 25.000;

3. servizio di vigilanza del Villaggio di Babbo Natale, dei Mercatini natalizi e della Casa di “Bari Social Christmas” € 33.643,74.

Sono due le proposte pervenute per il lotto 1, a cura di Kiasso srls e L’albero dei Sogni, e altre due per il lotto 3, presentate da Securpol Puglia srl e Sicurcenter spa, mentre nessuna offerta è stata avanzata per il lotto 3, e dunque l’amministrazione procederà all’affidamento diretto della fornitura.

La seduta pubblica per l’apertura delle offerte, in particolare della busta telematica contenente la documentazione amministrativa, si terrà domani, venerdì 23 novembre, alle ore 12.00, negli uffici dell’assessorato, in via Venezia 41.