“Tutto molto bello, ma per essere davvero meraviglioso a Polignano l’amministrazione dovrebbe usare qualche accortezza in più”. Ieri sera alcuni visitatori ci hanno mandato le loro lamentele, che rendiamo pubbliche affinché gli organizzatori possano provvedere a migliorare la manifestazione che, se non altro, ha avuto il merito di tenere sulla cresta dell’onda la città di Domenico Modugno.

“Nella città che ha puntato tutto sulle luci – scrive un visitatore – aver lasciato per un po’ il lungomare al buio è stato certamente un passo falso. Certo, sarà stato un disguido, ma proprio per la visibilità che si è creata attorno all’evento non ci si può permettere questi scivoloni”.

Un’altra critica, inviata con foto allegata, riguarda la consumazione possibile con il biglietto d’ingresso. “C’è un forte disagio a Polignano – scrive il lettore – un solo stand per la frittura, un altro per beverage e taralli. Il resto degli stand sono a pagamento e sono vuoti. Ovviamente la gente fa la fila dove è possibile usufruire dei buoni. Una delusione totale, ce ne siamo andati dopo aver aspettato quasi un’ora per la consumazione. Non mi sembra corretto”.

Nella recente intervista, il sindaco di Polignano, Domenico Vitto, si era detto disponibile a raccogliere le inevitabili critiche che avrebbero accompagnato la prima edizione del Meraviglioso Natale. Siamo certi che si farà tesoro di questi scivoloni per rendere la manifestazione impeccabile, già a cominciare dal prossimo fine settimana.

1 di 4