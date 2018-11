“Tutte le misure di sicurezza sono state stabiliti in conformità alle normative e circolari del Ministero degli Interni”. Il sindaco di Polignano, Domenico Vitto, torna sulla questione dell’iniziativa “Maraviglioso Natale” e in particolare sul caso dei tornelli per “blindare” il centro storico che continuano a infiammare la polemica.

“Non essere disposto a tollerare situazioni che possano far adombrare conflitti interistituzionali che non ci sono – sottolinea il primo cittadino – e non posso esserci come l’inqualificabile tentativo che far emergere un inesistente conflitto tra Comune, Questura e Prefettura enti e organismi che hanno sempre collaborato insieme nel rispetto delle leggi. A tal proposito voglio rimarcare che a mio giudizio su quest’ultimo aspetto va evidenziato qualche subdolo tentativo di strumentalizzazione istituzionale tra i vari organi competenti”.

“Tutte le misure di sicurezza: tornelli, conta persone, e numero di visitatori ammissibili nel centro storico, sono stati stabiliti in conformità con quanto previsto dalle normative e circolari in materia del Ministero degli Interni con tanto di presa d’atto, per conformità alla legge, da parte della Questura di Bari come risulta dagli atti e come è emerso e ribadito nel corso della riunione del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico tenutosi oggi in Prefettura a Bari”.