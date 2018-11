Riportare medici e tecnici a Di Venere e San Paolo. La richiesta arriva dall’Usppi che in una nota pretende un immediato intervento sul caso dell’anomala assegnazione del personale Medico e Tecnici di Laboratorio, in servizio presso i presidi ospedalieri Venere e San Paolo, all’Unità Operativa Trasfusionale dell’ Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” che però è una postazione fantasma, non agibile e non funzionante.

“È del tutto anomalo – tuona il segretario nazionale dell’Usppi – che si distolga personale dagli ospedali Di Venere e San Paolo per una postazione “invisibile” del PO della Murgia e, immediatamente dopo, bandire un avviso di mobilità interna per i posti rimasti così vacanti presso i suddetti Presidi. Sarebbe opportuno l’immediata riassegnazione dei Medici e Tecnici di laboratorio dal PO Pirenei ai precedenti PO Di Venere e PO San Paolo”.