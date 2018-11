La Asl di Bari ha deliberato l’avviso, ad evidenza pubblica e per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di infermieri. Questo nuovo avviso, in attesa dello svolgimento di un nuovo concorso per

assumere a tempo indeterminato gli infermieri che sarà bandito entro il 2019, consentirà di disporre di una nuova graduatoria di infermieri per incarichi a tempo determinato per soddisfare le richieste di sostituzione di personale a vario titolo e la copertura di ulteriori fabbisogni.

È inoltre in corso lo scorrimento della graduatoria generale del concorso pubblico a tempo indeterminato della Asl di Bari anche da parte delle altre Aziende sanitarie pugliesi e si ritiene che tale graduatoria sarà a breve termine completamente utilizzata. Questa dunque è la soluzione alla quale si è arrivati dopo un confronto svoltosi in questi giorni, tra il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore generale della Asl Bari Antonio Sanguedolce e le organizzazioni sindacali, rappresentanti anche degli infermieri della Asl

di Bari con contratto scaduto il 31 ottobre scorso.

“Non vi è alcun dubbio – ha detto il Presidente Emiliano – che la Regione debba osservare le leggi, in particolare la Madia, e quindi non c’è stata alcuna possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato che sono scaduti il 31 ottobre 2018, così come ci richiedevano i lavoratori. Abbiamo però lavorato su un’altra ipotesi, in attesa che venga bandito il nuovo concorso per infermieri a tempo indeterminato del 2019. La Asl di Bari ha

fatto un avviso per costruire una graduatoria per l’assunzione degli infermieri a tempo determinato. Il nostro impegno – ha concluso Emiliano – è di accelerare al massimo le procedure per l’avvio del nuovo concorso, nel frattempo però non lasciamo nessuno per strada e avviamo il percorso per l’assunzione a tempo indeterminato”.

L’avviso per la nuova graduatoria sarà pubblicato nel corso della prossima settimana sul sito della ASL Bari e poi ci sarà una settimana di tempo per poter presentare le domande solamente online. Questa procedura telematica garantirà la celerità del percorso.