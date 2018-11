Addebiti non dovuti per centinaia o addirittura migliaia di euro. Quella di ieri è stata una giornata da dimenticare per molti clienti Tim che, a causa di un disservizio sulla rete, si sono ritrovati improvvisamente il proprio conto telefonico in rosso, anche di diversi zeri.

Il problema è stato subito risolto dall’azienda che poi ha provveduto al rimborso. C’è però un curioso retroscena che è emerso dal disservizio: secondo alcune indiscrezioni almeno la metà degli addebiti “a sorpresa” sono riconducibili ad accessi su alcuni dei più famosi siti porno, YouPorn in testa, compiuti evidentemente prima che venisse a galla il problema.