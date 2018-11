“Se fossi stato armato mi sarei fatto giustizia da solo”. Sono le parole di un commerciante stanco e rassegnato per le continue rapine che subisce nel suo posto di lavoro. Giovanni e Antonio sono i due proprietari della Dill’s di via Carlo Alberto che questa mattina si sono trovati faccia a faccia con la banda della Bmw, malviventi che da tempo prendono di mira le stazioni di servizio ed esercizi commerciali tra Bitritto e Casamassima.

“Non si sono per niente curati del fatto che fosse suonato l’allarme – racconta Giovanni – infatti abbiamo avuto tutto il tempo di infilarci in macchina e di raggiungere la stazione di servizio. Una volta arrivati abbiamo visto uno dei malviventi che faceva da palo e abbiamo provato a investirlo, ma è riuscito a salire in auto con gli altri ed è lì che è iniziato l’inseguimento”.

Una fuga che è durata per un breve lasso di tempo perché, come raccontato, la Bmw, senza i freni posteriori, ha inchiodato e fatto sbattere violentemente la Uno bianca. I due hanno colpito la testa contro il parabrezza e la macchina è completamente distrutta, ma Giovanni e Antonio possono ritenersi fortunati in quanto hanno riportato solo dei tagli e bernoccoli sulla fronte.

“Sono talmente senza scrupoli – conclude Giovanni – che non hanno avuto paura ad aspettare che finisse l’effetto del nebbiogeno per mettere a compimento il furto. Visto che non è la prima volta che prendono di mira la nostra stazione di servizio, chiediamo che le pattuglie facciano maggiori controlli nelle vicinanze. La prossima volta potrebbero essere armati”.