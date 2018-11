Arriva per mail o tramite sms e chiede di aggiornare i dati personali per evitare presunte multe. È la nuova truffa che negli ultimi giorni sta coinvolgendo un numero sempre maggiori di cittadini. L’avvertimento arriva direttamente dalle Agenzia delle Entrate.

“I falsi messaggi – fanno sapere dall’agenzia – hanno come mittenti ad esempio “InfoSMS”, “Equitalia”, solo apparentemente provenienti dall’Agenzia delle Entrate. Nei messaggi si comunica l’arrivo di una raccomandata digitale che minaccia l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 550,50 oppure 516 euro e si invita a produrre copia del proprio passaporto e di altri documenti personali”.

I messaggi in questione non provengono da un indirizzo collegato all’Agenzia delle Entrate o all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si raccomanda pertanto di cestinarli immediatamente, di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri documenti e dati personali nella pagina web indicata nel messaggio.

Si ricorda che gli indirizzi dei siti web istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate- Riscossione sono rispettivamente www.agenziaentrate.gov.it e www.agenziaentrateriscossione.gov.it.