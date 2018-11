Il caso dei limiti di velocità irrisori su alcune strade baresi finisce sul tavolo della commissione Trasparenza. Il prossimo 22 novembre, infatti, il comandante della Polizia Locale Michele Palumbo e l’ingegnere comunale Laricchia sono stati convocati nella commissione consiliare.

A far scoppiare il caso sono state le multe con telelaser in via Gentile, in un tratto in cui il limite di velocità è di 20 km/h. Ma ha fatto scalpore anche il limite di soli 10 km/h in via Bruno Buozzi dove abbiamo provocatoriamente elevato alcune multe.