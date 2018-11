“Questa è la quinta causa che perde il dottor Lucibello, come si fa? Io pago, diceva Totò. Al direttore generale dell’Amtab i soldi dei cittadini non interessano, tanto non li tira fuori di tasca sua”. Ancora una volta Michele Lepore, Segretario provinciale Cisas Bari, non se le tiene per sé. Il riferimento è al dipendente pedinato e licenziato perché secondo l’azienda aveva abusato della legge 104, e per cui il giudice ha ordinato il reintegro.

“Già all’epoca – racconta il sindacalista – andai con il lavoratore per redimere questa porcata che stava facendo, ma lui ci abbandono e se ne andò, lasciandoci con un suo consulente. Evidenziai comunque che si trattava di un grave errore”.

Quella della causa persa non è l’unica osservazione mossa da Lepore al direttore generale: “Abbiamo fatto uno sciopero per protestare contro i tempi di percorrenza, troppo brevi per cui gli autisti non riescono a rispettarli, lui in tutta risposta ha comminato una sanzione disciplinare a un ragazzo perché è arrivato troppo tardi al capolinea”.

Proprio a proposito dello sciopero, in programma il ° dicembre, c’è un’altra questione che ha fatto molto discutere: “Il direttore generale ha provato a chiamare i lavoratori interinali, sapendo che la legge non glielo permette perché un diritto. Ha chiesto gli interinali per le ferie di Natale, ma ogni giorno ne mancano una ventina di autobus”.