Oggi é la festa nazionale dell’albero. Essenze fondamentali in natura per la sopravvivenza dell’uomo e imprescindibili nelle aree urbane per il miglioramento dell’ecosistema urbano.

Quest’anno, dopo le piantumazioni di alberi alla scuola Ungaretti del 2015, al mercato di Santa Scolastica nel 2016 e in via Caldarola nel 2017, il consigliere comunale Giuseppe Carrieri ha simbolicamente piantato 3 carrubi su Via Amendola di fronte agenzia entrate.

“Una zona massacrata dal punto di vista ambientale – sottolinea Carrieri – dopo i circa 30 pini abbattuti all’interno dell’Ospedaletto per la creazione di un parcheggio, oggi sono circa 100 gli alberi abbattuti per far posto alla nuova sede stradale. Uno scempio ambientale che auspico la prossima Amministrazione possa riparare, poiché è evidente il totale disinteresse ai temi del verde urbano della Giunta Decaro”.

