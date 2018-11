I baresi da sempre denunciano le condizioni in cui versano le strade della città, soprattutto dopo un acquazzone. L’asfalto sgretolandosi forma delle grosse buche, pericolose sia per chi è alla guida, ma anche per i pedoni che potrebbero cadere e farsi davvero male.

Ed è proprio in pieno centro, al civico 401 di via Principe Amedeo, che una grossa buca questa mattina ha causato diversi disagi. Sia un motociclista che un ciclista non si sono accorti dell’ostacolo e sono caduti a terra. Per fortuna questa volta se la sono cavata con alcune escoriazioni e contusioni.

