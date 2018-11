Pulire la città in maniera efficacie ma allo stesso tempo ecologica? Si può. La proposta dal sapore della provocazione arriva dal consigliere comunale Giuseppe Carrieri che ha invitato a Bari per un’azione dimostrativa gli ideatori di un’ attrezzatura stradale per l’igiene urbana, presentata ultimamente a Ecomondo.

Si chiama Glutton: è un aspiratore di rifiuti con tubo a trazione elettrica, che sostituisce le antiche ramazze e palette e sopratutto agevola immensamente la corretta pulizia della sede stradale degli operatori ecologici. Con Glutton gli Operatori che potrebbero quindi dedicarsi ad altre attività, riducendosi moltissimo gli attuali tempi di lavoro.

Glutton é stato testato stamane in alcune strade del Borgo antico, con risultati sorprendenti: in pochi minuti è riuscito ad aspirare qualsiasi rifiuto presente al suolo, in particolare cicche di sigarette ma anche le cacche di cani. Il tutto in modalità silenziosa e altamente ecocompatibile.

“Euspichiamo che AmiuPuglia voglia introdurre questa moderna tecnologia anche a Bari – sottolinea Carrieri – visto che moltissime Cittá si sono già dotate della stessa per riqualificare l’attivitá degli operatori stradali e sopratutto per molto migliorare pulizia e igiene delle strade di Bari”.