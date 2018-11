Cassa Prestanza sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri. I militari si sono infatti presentait oggi pomeriggio negli uffici del Comune per prendere in consegne alcuni documenti riguardanti la cassa mutualistica del Comune, al centro delle polemiche per la della decisione di fermare sia i prelievi sia le buonuscite per i dipendenti in pensione.

