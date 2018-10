Un forte boato, provocato da un tuono, ha allarmato i cittadini baresi, facendoli balzare letteralmente dal letto. La forte pioggia, assieme a fulmini e tuoni, ha destato preoccupazione in tutta la città causando dei veri e propri allagamenti in alcune zone. Viale Papa Giovanni XXIII, come si vede dal video pubblicato su Instagram da un utente, era un vero fiume in piena.

Oltre ai sottopassi allagati, il nubifragio ha causato danni anche al cantiere di Santa Fara, in cui gli operai stanno lavorando proprio per limitare i danni che vengono causati dalla pioggia.