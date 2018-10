I nostri nonni avevano certamente ragione, la dieta mediterranea, di uso comune in passato, fortunatamente rivalutata e nuovamente in auge, aiuta a mantenersi sani e a combattere l’incidenza dei tumori. A dirlo sono gli esperti di alimentazione dell’Università di Bari, ritrovatisi questi giorni all’Istituto Oncologico Giovanni Paolo II per fare il punto nel convegno “Tra alimentazione e terapia: Novità nel Carcinoma Mammario e del Polmone”.

«Diete propagandate su internet, spesso manipolate e artefatte non hanno basi scientifiche – ci ha detto il responsabile scientifico dell’incontro, il professor Vito Lorusso – penso alla così detta dieta del digiuno o la chetogenica, che elimina completamente i carboidrati perché così si affama il tumore, in realtà non c’è dimostrazione scientifica”.

«La dieta mediterranea e uno stile di vita che dia spazio alla ginnastica, al movimento, sicuramente aiuta a prevenire i tumori e a ritardare le recidive. La nostra vita – ha sottolineato Lorusso – è inversamente proporzionale al nostro giro vita”.