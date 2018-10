Dalla frenesia allo sconforto alla gioia ritrovata, giornata da ricordare grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Ieri mattina un bimbo e la sorellina non vedevano l’ora di arrivare a scuola, c’era da festeggiare con gli amichetti l’ottavo compleanno di lui, che naturalmente fremeva per uscire di casa.

La cosa si è rivelata decisamente complicata, quando la mamma infatti ha tentato di girare la chiave nella toppa per aprire la porta e uscire di casa, si è trovata la strada sbarrata. In pratica, ogni tentativo si è rivelato vano, e i tre hanno scoperto di essere bloccati dentro.

Dopo aver rassicurato i piccoli, con particolare riguardo per il festeggiato, la donna ha così telefonato al fabbro. Giunto sul posto, ha cercato con i suoi attrezzi di sbloccare la serratura e liberare i prigionieri. Spingi, tira, gira, tutto si è rivelato inutile, con il piccolo ometto amareggiato e preso dallo sconforto.

A quel punto sono stati chiamati i Vigili del Fuoco, che arrivati a bordo della loro carrozza rosso brillante, sono saliti dall’esterno del palazzo fino al secondo piano grazie a una scala all’italiana, non un comodo cestello elevatore. Entrati in casa come super eroi dalla finestra, con i super poteri sono riusciti a liberarli, per la gioia dei bambini.

Prima andare a scuola per festeggiare con i compagni, nonostante fossero ormai le 11, fratellino e sorellina hanno voluto scattare un fotografia con tutta la squadra dei Vigili del Fuoco, ancora una volta vicini a chi ha bisogno. Missione compiuta per loro e festa di compleanno salva per il piccolo.