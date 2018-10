Il “Bacco delle Gnostre” non si farà. La famosa sagra di Noci che ha sempre attirato migliaia di persone nei primi giorni di novembre, quest’anno non si terrà. Ad annunciarlo l’Associazione Acuto che si occupa dell’organizzazione dell’evento.

L’edizione 2018 non si terrà per ragioni tecniche, in quanto l’associazione, dopo anni, vuole cercare nuovi format per gli anni a venire.

“Un evento distintosi negli anni per aver voluto privilegiare le novità formali ed i contenuti strettamente connessi alla tradizione e alle vocazioni territoriali – scrivono gli organizzatori – ha bisogno continuamente di rinnovarsi. Intorno alle legittime aspirazioni di presentare novità stilistiche e originali contributi volti alla scoperta della identità dei luoghi di produzione del tipico e dell’autentico si è generato annualmente l’entusiasmo degli organizzatori e dei numerosi collaboratori. Occorre pertanto guardare oltre. È questo un anno di tregua e di ricerca”.

l’Associazione ha nel frattempo aperto delle collaborazioni con le Università per trovare nuove soluzioni e idee che possano suggerire il rinnovo dell’evento culturale che nel tempo ha vinto il titolo di eccellenza nella Murgia dei Trulli.

Per salvaguardare il grande patrimonio acquisito negli anni, l’Associazione Acuto-Parco letterario Tommaso Fiore Formìche di Puglia invita e diffida a non utilizzare la denominazione e il marchio Bacco delle Gnostre (nemmeno con riferimenti parziali e indiretti) per conservare integra la reputazione di uno degli eventi riconosciuti come tra i più rappresentativi della Puglia.